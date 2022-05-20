Rıza Çalımbay eğitim gördüğü okulda söyleşiye katıldı - Haberler

Demir Grup Sivasspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay, "Biz 3 yıldır Sivas'ı çok güzel yerlere getirdik, kupayı da alırsak mükemmel olacak" dedi. Çalımbay, Beşiktaş'ın kendisi için ayrı bir yeri olduğunu kaydetti.

Tecrübeli teknik adam, çocukken eğitim gördüğü Danişment İlkokulu tarafından düzenlenen söyleşi programına katıldı. 'Yolu Danişment'ten Geçenler, Sporla Değişen Hayatlar' adlı söyleşide Çalımbay, öğrencilerin merak ettiği soruları yanıtladı. Okulun konferans salonunda düzenlenen programda öğrenciler, ellerinde Sivasspor yazılı pankartlar ve kırmızı-beyazlı flamalarla burada da Çalımbay'a sevgi gösterisinde bulundu. Çalımbay, konferansta yaptığı konuşmada, yıllar önce eğitim-öğretime başladığı Danişment İlkokulu'nda tekrar bulunmaktan dolayı çok mutlu olduğunu söyledi.

Çalımbay, Ziraat Türkiye Kupası finalinde Kayserispor ile oynayacakları maçla ilgili ise, "Üst üste Avrupa'ya giden bir Anadolu takımı. Buradaki bütün hedeflerimizi gerçekleştirdik. Biraz daha transfer ve bütçemiz olsa burada her şey daha farklı olabilir. Tahminimce Türkiye'de 133 tane takım Türkiye kupasına giriyor, 2 tane Anadolu takımı finale çıkıyor. Çok büyük bir başarıdır. Biz 3 yıldır Sivas'ı çok güzel yerlere getirdik, kupayı da alırsak mükemmel olmuş olacak" diye konuştu.