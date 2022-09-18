Rıza Çalımbay: "Diğer takımların hepsi pazartesi oynuyor, biz pazar oynuyoruz"

Sivasspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay, MKE Ankaragücü yenilgisinin ardından, "Bize Pazar günü 17.00'de ligin ilk maçını veriyorlar. Ben de isyan ettim. Bize niye öyle yapıyorsunuz dedim. Bizim maçımızı 21.45'e alın, pazartesiye alın. Diğer takımların hepsi pazartesi oynuyor, biz pazar oynuyoruz. Bunu kaldıramayız" dedi.

Spor Toto Süper Lig'in 7. haftasında Sivasspor'u ağırlayan MKE Ankaragücü sahadan 2-1'lik galibiyetle ayrıldı. Maçın ardından açıklamalarda bulunan Sivasspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay, karşılaşmaya 1-0 mağlup başladıklarını vurgulayarak, "Maçın başında beklemediğimiz bir gol yedik. Gerçekten hiç beklemiyorduk öyle bir golü. Tabii ki o gol, bizimkilerde bir durgunluk, MKE Ankaragücü'nde ise büyük bir moral ve güven oldu, daha iyi oynamaya başladılar. Biz yine de ilk yarı istediğimiz şeyleri yapamadık maalesef ama ikinci yarı hem oyuncu değişikliği olsun hem de taktik değişikliği olsun iyi oynamaya başladık Baskı da kurduk, pozisyonlar da yakaladık maalesef değerlendiremedik. Tabii ki üzülüyoruz. Mutlaka buradan puan veya puanlar almaya gelmiştik. Maalesef yediğimiz goller bu sene bizi baya bir sıktı. Onun için 2 haftalık bir süre var. Bu eksikliklerimizin hepsini tamamlayacağımıza inanıyorum" diye konuştu.

"BİZ ANKARA'YA SİVAS'TAN GELMEDİK, ROMANYA'DAN GELDİK."

Çalımbay, Avrupa'da ve ligde aynı anda oynamanın kolay olmadığını dile getirerek, "Bunun için çok iyi bir kadro, çok iyi bir bütçeye sahip olman gerekiyor ki iki tarafı da aynı anda götürebilesin. Biz Ankara'ya Sivas'tan gelmedik, Romanya'dan geldik. Geç saatlerde buraya geldik. Tabii ki oyuncu arkadaşlarımızda yorgunluk olabilir, bıkkınlık olabilir. Üst üste maç oynadıkları için her şey olabilir. Milli aranın olması bizim için çok büyük bir şans oldu. Hem hatalarımızı hem de geç gelen arkadaşları biraz daha çalıştırarak hepsini iyi bir duruma getirmeye çalışacağız" şeklinde konuştu.

"DİĞER TAKIMLARIN HEPSİ PAZARTESİ OYNUYOR, BİZ PAZAR OYNUYORUZ"

Slavia Prag takımıyla perşembe gece saat 22.00'de maç oynadıklarını hatırlatan Çalımbay, "Maç bittikten sonra zaten ertesi güne yani cumaya geçiyorsunuz. Oyuncuların uyuması 02.00-03.00'ü buluyor. Bir gün dinleniyorsunuz. Bize pazar günü 17.00'de ligin ilk maçını veriyorlar. Ben de isyan ettim. Bize niye öyle yapıyorsunuz dedim. Bizim maçımızı 21.45'e alın, pazartesiye alın. Diğer takımların hepsi pazartesi oynuyor, biz pazar oynuyoruz. Bunu kaldıramayız. Bir Anadolu takımını Avrupa'ya götürüyoruz ama ne zorla götürüyoruz. Eğer biz Avrupa'yı ve ligi götüreceksek bir kere sağlam bir kadromuz, alternatifli bir kadromuz olması gerekiyor. Geçen sezon İsrail'e giden takımda 2 tane yedeğimiz vardı. Bu sezon son maçımıza Romanya'ya gittik, 4 tane yedeğimiz var. Bu sıkıntılarla baş edemiyoruz, bu işin gerçeği bu" değerlendirmesinde bulundu.

"EKSİKLİKLERİMİZ DE BİZE MAALESEF SIKINTI YARATIYOR"

Yoğun fikstürden dolayı yaklaşık bir aydır antrenman yapamadıklarına dikkati çeken Çalımbay, sözlerine şöyle devam etti:

"Oynuyorsun, hafif idman yapıyorsun. Ertesi gün kampa giriyorsun, hafif idman yapıyorsun bu kadar. Burada bir sürü defans hatası yaptık. Benim bunu çalıştıracak zamanım olmuyor. Şimdi olacak milli maç arasında. Bunu daha iyi duruma getireceğiz. Bir kere biz her sezon başı bunları yapıyoruz. Her sezon başı bizim takım kesinlikle ya 7., 8. haftadan sonra galibiyet alıyor veya Avrupa'dan elendikten sonra çok güzel bir seri yapıyoruz. Yine getireceğiz ama benim takımım yumuşak bir takım olamaz. Benim takımım agresif, temaslı bir takım olur ama oyuncularıma da bir şey diyemiyorum. Çünkü gerçekten yorgun olan arkadaşlar vardır. Eksikliklerimiz de bize maalesef sıkıntıya neden oluyor" açıklamalarında bulundu.

(Muhammed Musab Gümüşer - İbrahim Çakmak - Cem Geçim/İHA)