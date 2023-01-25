Rıza Çalımbay'dan taraftara çağrı: 'Adana Demirspor maçına gelin'

DG Sivasspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay, cumartesi günü Adana Demirspor ile oynayacakları maça taraftarları davet etti. Çalımbay, "Bu maçta özelikle taraftarımıza çok ihtiyacımız var. Mutlaka gelmeleri gerekiyor. Onların da tribünlerde olmalarını çok istiyoruz" dedi.

Spor Toto Süper Lig'in 21. haftasında evinde Adana Demirspor ile karşılaşacak olan Sivasspor, çalışmalarına başladı. Vali Lütfullah Bilgin Sivasspor Tesisleri'nde Teknik Direktör Rıza Çalımbay ve yardımcıları yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, yaklaşık 1.5 saat sürdü. Koşu ile başlayan idman, ısınma çalışmalarıyla devam etti.

Rıza Çalımbay da antrenman öncesi basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Gaziantep FK ile oynadıkları ve 2-1 galip gelerek haftalar sonra 3 puan aldıkları mücadeleyi değerlendiren Çalımbay, "Son oynadığımız maç belki de bu sene en iyi oynadığımız futboldan bir tanesiydi. Gerçekten çok iyi oynadık. Maçın başından sonuna kadar çok güzel pozisyonlar da yakaladık. Son paslarımıza biraz daha dikkat edebilseydik daha rahat bir şekilde oradan ayrılabilirdik. Ama bizim için maç çok önemliydi. Oradan mutlaka puan ve puanlarla dönmemiz gerekiyordu. Tek hedefimiz de galibiyetti ve onu da gerçekleştirdik. Hak ettiğimiz bir galibiyet oldu. Bu iyi bir galibiyet ama önümüzde daha çok engel var. Çok zor maçlarımız var" ifadelerini kullandı.

"Oynayacağımız maçların telafisi yok"

Ligin 21. haftasında cumartesi günü sahalarında oynayacakları Adana Demirspor müsabakası öncesi taraftara seslenen tecrübeli çalıştırıcı, şunları kaydetti;

"Şimdi Adana Demirspor maçımız var. Adana Demirspor'un da kadrosu gayet iyi. Kuvvetli bir takım. Buradaki en önemli şey biz ve taraftar. Bu maçta özelikle taraftarımıza çok ihtiyacımız var. Mutlaka gelmeleri gerekiyor. Çünkü bundan önceki maçların hepsinde çok üzgünüz, taraftar desteği maalesef çok az oluyor. İkinci yarının ikinci maçını oynayacağız, onlara ihtiyacımız var. Çünkü bizim oynayacağımız maçların telafisi yok. Çünkü bir ikinci yarı daha yok. Bir de bu takım hem Avrupa'da mücadele edecek hem Türkiye Kupası'nda mücadele edecek hem ligde mücadele edecek. Onun için de taraftarın mutlaka böyle bir takımı kesinlikle ne olursa olsun desteklemesi gerekiyor ve yanında olması gerekiyor. Çünkü biz çok şey vermeye çalışıyoruz taraftarımıza. Dediğimiz gibi hem ligde başarılı olmaya çalışıyoruz hem Türkiye Kupası'nı tekrar almak için bütün gayretimizi gösteriyoruz ve de hem ülke için hem Sivasspor için hem taraftar için hem de kulübün menfaati açısından da oynanacak olan mart ayındaki Avrupa kupa maçımız var. Bu kadar hedef varken taraftarsız kalırsak o bizi çok üzer. Onun için de bir başarı yakalayacaksak onlarla birlikte yakalayacağız. Onların da tribünlerde olmalarını çok istiyoruz."

"Kolay kazanacağız diye bir şey yok"

Bir basın mensubunun; 'Ziraat Türkiye Kupası çeyrek finalinde Gaziantep FK ile eşleştiniz. Bunu nasıl değerlendiriyorsunuz?' şeklindeki sorusuna Çalımbay, "Gaziantep bizi tanıyor biz Gaziantep'i artık iyi tanıyoruz. Çünkü daha yeni oynadığımız bir takım ama yendik diye kupa maçını da öyle kolay kazanacağız diye bir şey yok. Kendi sahamızda oynayacağız. Hafta arası oynanırsa eğer taraftar da gelmezse o zaman sıkıntılı bir maç yaşarız. Onun için onu da taraftarlarımızla birlikte yapacağız. Antep'in iyi bir takım olduğunu biliyoruz. Gerçekten iyi oyuculara sahipler. Oynadığımızda da gördük. Çok dikkatli olacağız. İşimize bakacağız" yanıtını verdi.

"Transfer için yönetimimiz uğraşıyor"

Transfer çalışmaları hakkında ise Rıza Çalımbay, "Bu arada da bir hafta içerisinde veya 10 gün içerisinde de takviyelerimiz de gelirse daha alternatifli bir kadromuz olacak, yedek kulübemiz kuvvetlenmiş olacak. Şu anda yönetimimiz uğraşıyor, takviyelerin gelmesi lazım. Bunların hepsi olduğu zaman zaten inşallah iyi şeyler de yapacağız. Bizim kesin transfer yapmamız gereken yerler var. Onları da mutlaka yapacağız. Yönetim zaten çok uğraşıyor. Onları yapmamız şart. Acil yerlerimiz var. Yapmazsak sıkıntı yaşarız" cümlelerine yer verdi.

"Çıkan haberler insanı üzüyor"

Uğur Çiftçi'nin, Galatasaray'a transferine yönelik kırmızı-beyazlıların teknik direktörü, şunları söyledi.

"Bir sol bek almadan bizim bir oyuncu vermemiz mümkün değil. Çünkü sol beksiz kalırız. Bir tek Ziya kalır. Benim anlamadığım şey basındaki çıkan haberler insanı üzüyor. 'Rıza Çalımbay, Galatasaray'a Uğur'u vermeyiz diyor' deniyor. Biz öyle bir şey demiyoruz ki. Eğer sol bek alamazsak Uğur'u veremeyiz diyoruz. Eğer Emre gelseydi bize direkt gidiyordu Uğur. Her şeyi tamamdı, bitmişti. Emre kendisi de haklı. Galatasaray gibi bir kulüpten ayrılıp gitmek istemez tabii ki, o da haklı ama bizim de bir oyuncumuzu verdiğimiz zaman onun yerini doldurmamız gerekiyor. Mesela Dia Saba gitti. Biz Saba'nın gitmesini hiç istemiyorduk. Ama gitti. Onun yerini doldurmamız gerekiyor şimdi. Uğur giderse tabii ki yerini doldurmamız gerekiyor. Saba'da da aynı şey olsa Saba'yı da bırakmazdık ama Saba'nın mukavelesi oraya kadardı. Kendisi gitti. Yapacak bir şey yok."

"Yarın ilk işim sahaya bakmak"

Çalımbay, son olarak yarın Sivas 4 Eylül Stadyumu'nun zeminini inceleyeceğini belirterek, "Sahayı görmedik. Eğer bizim sahada sıkıntı yaşarsak o tabii ki direkt takıma patlar yani. Yine deplasmanda herhangi bir yerde oynamak zorunda kalırız. Bilmiyorum ama yarın ilk işim sahaya bakmak" şeklinde konuştu. - SİVAS