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Rıza Çalımbay'dan Hakem Eleştirisi: 'Kötü Yönetmemeleri Gerekiyor'

Rıza Çalımbay'dan Hakem Eleştirisi: 'Kötü Yönetmemeleri Gerekiyor'
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Atakaş Hatayspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay, Göztepe ile 1-1 berabere kaldıkları maç sonrası hakem yönetimini eleştirerek, takımının daha fazla puana ihtiyacı olduğunu vurguladı. Hakemin verdiği kararların doğru olmadığını belirten Çalımbay, devre arası hazırlıklarının önemli olduğunu da ifade etti.

Atakaş Hatayspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay, Göztepe beraberliği sonrası yaptığı açıklamada, karşılaşmanın hakemini eleştirerek, "Bu kadar kötü yönetmemeleri gerekiyor. Birazcık dikkat etmeleri gerekiyor. Hiçbir takımı mağdur etmemeleri gerekiyor" dedi. Çalımbay, 1 puanın kendilerine yetmeyeceğini artık seri yakalamaları gerektiğini de ifade etti.

Trendyol Süper Lig'in 16. haftasında Atakaş Hatayspor, Mersin'de oynanan karşılamada Göztepe ile 1-1 berabere kaldı. Karşılaşma sonrası düzenlenen toplantıda maçı değerlendiren Atakaş Hatayspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay, güzel bir lig maçı oynadıklarını ve takımından oldukça memnun olduğunu söyledi. Maçın başından sonuna kadar sıkı bir mücadele olduğunu ifade eden Çalımbay, "İyi başladık mücadeleye, pozisyonlar yakaladık, bazılarını atamadık, bazılarında da maalesef son pasları kullanamadık" ifadelerini kullandı.

Hakeme eleştiri

Hakemin yönetimini de eleştiren Çalımbay, sözlerine şöyle devam etti:

"Şimdi hakem arkadaşımız, bir şey de diyemiyoruz artık hakemlerle de uğraşmak falan da istemiyoruz. Bizim işimiz değil o. Görmediği penaltıyı verdi. Bizim kendi gördüğü, önünde bir metre mesafedeki pozisyonda penaltı verdi, eliyle de işaretini yaptı. Ondan sonra gitti 5 dakika, 7 dakika VAR'ın başında durdu. VAR'ı eğer kullanıyorlarsa, kullanacaklarsa Avrupa'da nasıl yapıyorlarsa öyle yapsınlar. Avrupa'da 5 saniyede hemen kararını veriyor hakem. Kendi inisiyatifini fikrini kullanıyor, penaltı gördüyse penaltısını veriyor aAma bizimki öyle değil. İşte maçın sonuna doğru Göztepeli bir arkadaş yuvarlanarak taca çıktı. Ona faul verdi. Yani o gol olsa ne olacak? Bu kadar kötü yönetmemeleri gerekiyor. Birazcık dikkat etmeleri gerekiyor. Hiçbir takımı mağdur etmemeleri gerekiyor. Bize ne veriyorsa onlara da versin aynısını versin ama bugün maalesef sıkıntılıyız. Zaten biz gelmeden önce burada Hatay'ın, Antalya maçını yönetmiş. Orada da hemen hemen aynı şeyler olmuş. Kırmızı kartlar, penaltılar hepsi olmuş. Biz yine de maçı bırakmadık. Sonuna kadar mücadele ettik. Tabii ki 1 puan bizi kurtarmaz. Bizim çünkü seri yapmamız gerekiyor. Onun için de şu devre arasını çok iyi şekilde değerlendirip, ondan sonra takımımızı iyi bir yere getirmeye çalışacağız." - MERSİN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
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