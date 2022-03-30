Demir Grup Sivasspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay, "Türkiye Kupası'nda finale gitmek istiyoruz. Kupa maçı bizim için de Sivas için de çok önemli. 2 maçı kazandığımız taktirde final oynayacağız" dedi.

Çalımbay ligde hafta sonu oynayacakları GZT Giresunspor maçını kazanmak istediklerini de belirterek, "İki takım için de önemli bir maç. Bütün her şeyimizi ortaya koyacağız" diye konuştu.

"Kerem Atakan Kesgin çok yetenekli ve iyi bir oyuncu. Daha da iyi olacak. İyi yerlere geleceğine eminim. Biz buraya ilk geldiğimizde Mert Hakan Yandaş çok az oynamıştı. Maç sayısı çok azdı. Biz geldikten sonra bambaşka şekilde oynadı. Mert Hakan Yandaş'ın aynı yaptıklarını Kerem Atakan Kesgin de yapabilir. O çok yetenekli ve gole giden bir oyuncu. Forvet arkası ve 8 numara oynayabiliyor. Önü açık. Her şey kendine bağlı. 2 sene içinde çok iyi yerlere geleceğine inanıyorum."