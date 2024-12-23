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Rıza Çalımbay'dan Adana Demirspor Maçı Değerlendirmesi

Rıza Çalımbay'dan Adana Demirspor Maçı Değerlendirmesi
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Atakaş Hatayspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay, Adana Demirspor'a 3-1 mağlup oldukları maç sonrası değerlendirmelerde bulundu. Maçın kırılma noktasının kırmızı kart olduğunu belirten Çalımbay, oyuncuların konsantrasyon eksikliği yaşadığını ifade etti.

Atakaş Hatayspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay, Adana Demirspor maçının sıkıntılı bir maç olduğunu belirterek, "Bana göre arkadaşlarımız biraz konsantre olmadı. Bir de tabii ki küçük gördüler. Onlara da söyledik kendilerine, sakın böyle bir şey düşünmeyin diye ama maalesef kaybettiğimiz bir maç oldu" dedi.

Trendyol Süper Lig'in 17. haftasında Mersin Stadyumu'nda oynanan karşılaşmada Atakaş Hatayspor, Adana Demirspor'a 3-1 mağlup oldu. Karşılaşma sonrası maçı değerlendiren Atakaş Hatayspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay, bugün sahada değişik bir maç oynadıklarını söyledi. Maça gayet iyi başladıklarını, golü de atarak devreyi 1-0 galip tamamladıklarını hatırlatan Çalımbay, "Devreden sonra hakem arkadaşımızın, bana göre benim kendi fikrim bir tane kırmızı kart göstermesi, bizim de 10 kişi kalmamız maalesef kötü oldu. Ondan sonra oyun düzenini kuramadık maçın içinde. Sıkıntılı bir maç oldu. Böyle olmaması gerekiyordu. Çünkü çok ihtiyacımız vardı. Onların da çok ihtiyaçları vardı. Ama bizim biraz daha gayretli olmamız gerekiyordu. Girdiğimiz pozisyonları değerlendirmemiz gerekiyordu. ve oyun dediğim gibi 10 kişi kaldıktan sonra koptu. ve inanılmaz goller attılar yani. Yapacak bir şey de yoktu o anda. Bütün değişiklikleri de yaptık. Bütün hepsini de arkadaşlarımızı da koyduk oyunu değiştirelim diye ama maalesef olmadı. Bana göre arkadaşlarımız biraz konsantre olmadı. Bir de tabii ki küçük gördüler. Onlara da söyledik kendilerine, sakın böyle bir şey düşünmeyin diye ama maalesef kaybettiğimiz bir maç oldu" diye konuştu.

"Kırılma noktası kırmızı kart oldu"

Çalımbay, gazetecilerin sorusu üzerine maçın kırılma noktasını şöyle açıkladı: "Bence kırmızı karttı. Yani bir kere hiçbir oyuncu gidip kalecinin bir yerine basmaz yani. Bilerek basmaz. Yani öyle bir kere onların, hakem arkadaşlarımızın bilmeleri gerekiyor yani. Bilerek basmaz. Bir de tabii ki bir anda o eksikliği yaparken 3-4 yeri değiştirmek zorunda kaldık. Mecbur sol bek aldığımız zaman değişti yani, defansımız değişti ondan sonra da işte sıkıntılar başladı." - MERSİN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
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