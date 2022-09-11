Rıza Çalımbay: "Caner ile taraftar tartışmamalıydı"

İstanbulspor ile sahasında 1-1 berabere kalan DG Sivasspor'da Teknik Direktör Rıza Çalımbay maçın ardından maç sonu Caner Osmanpaşa'nın taraftarla tartışmasının doğru olmadığını söyleyerek, "Caner Osmanpaşa artık zor oynar, taraftarla atışması olmamalıydı. Çok üzüldük buna" dedi.

Spor Toto Süper Lig'in 6. haftasında İstanbulspor'u konuk eden ve sahadan 1-1 beraberlikle ayrılarak bu sezonki 4. beraberliğini alan Sivasspor'da Teknik Direktör Rıza Çalımbay, karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında soruları yanıtladı.

Karşılaşmayı değerlendirerek sözlerine başlayan deneyimli teknik adam, "Bütün düşüncemiz kazanmaktı. Hem Avrupa hem ligde devam ediyorsak kadronun iyi olması lazım. İlk yarı pozisyon vermedik, iyi oynadık. İkinci yarı oyuncu ve taktik değişliği yaparak golü bulduk. Her maçta pozisyona giriyoruz. Oyuncularıma bir şey diyemem 2 günde bir maç yapıyoruz. Sakatımız 6'ya çıktı. 2 tane de kırık var. Hem Avrupa hem ligi götürmek zor. Böyle gidersek bazı aksilikler mutlaka olacak. Biz geçen sezon 7 ve 8. haftada galip geldik. Şu anda da aynı şeyleri yaşıyoruz. Bizim maçımızı saat 17.00'ye vermeyebilirlerdi. Bakınca Avrupa'da oynayan takımların hepsinin maçları pazartesi günü. Onu yapamıyorsanız bu maçı 21.45'e alın. Bu bizi çok yoruyor. Arkadaşlarımız kendileri de söylüyorlar. Sakatlarımızın biraz fazla olması bizi çok üzüyor. Sadece maç saatlerini bizim takımımıza göre ayarlasınlar. Kimseden başka bir şey istemiyoruz" dedi.

"BU MAÇLARI TELAFİ EDECEĞİZ"

Ligdeki bu maçlar telafi edeceklerini söyleyen Çalımbay, "Sabretmek gerekiyor. Başta da taraftarın sabretmesi gerekiyor. Biz sadece lig oynasaydık şu an bambaşka durumdaydık. Bugün Caner Osmanpaşa'yı kaybettik bana göre. Caner'den beklenmeyen bir tepki geldi. Çok iyi bir şey değil bu. Taraftar iyi gün dostudur. Henüz taraftarımızın önünde mağlubiyetimiz yok, bu iyi bir şey. Taraftarın oyuncuya sahip çıkması gerekiyor. Geçen sezon bu oyuncularla Türkiye Kupası aldık. Sivasspor taraftarına yakışan takımına sahip çıkması. Taraftarın sorumluluk alması gerekiyor. Bugünkü maç çok zor maçtı. Rakibimiz inanılmaz mücadele etti, ona göre oynamalıydık. Haftada 3 maç oynadık ve çok güzel geçti. Biz ligdeki bu maçları telafi ederiz. Şu an hedefimiz Romanya'da oynayacağımız maçı kazanmak" ifadelerini kullandı.

"BU FUTBOLUN KÖTÜ BİR PARÇASI"

Maç sonu Caner Osmanpaşa ile taraftar arasındaki gerginliği değerlendiren Çalımbay, "Caner Osmanpaşa artık zor oynar, taraftarla atışması olmamalıydı. Çok üzüldük buna. Taraftarı stadyuma çekmeliyiz. Yeniden taraftarımızı kazanmalıyız. En büyük avantajımız milli maç arası olacak. Leke James 8 hafta yok. 2 tane forvete kaldık. Biraz sıkıntılı zaman geçirebiliriz. Taraftar desteği çok önemli. Taraftar bağırır, çağırır, bu futbolun kötü bir parçası. Taraftarı affettirmek çok kolaydır. Ali Şaşal Vural, Avrupa maçında penaltıyı kurtardı ve taraftarı kazandı. Oyuncuya sahip çıkmak lazım. Taraftarın tribünü doldurması gerekiyor. Biz hep aynı sıkıntıyı yaşıyoruz. Taraftarla oyuncu arasında gerginlik olursa bu işin tadı olmaz. Futbolcu kendisi affettirir. Taraftarın fazla tepki vermemesi gerekiyor" diye konuştu.

(Oğuzhan Sarzep - Mert Taha Varol/İHA)