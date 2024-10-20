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Rıza Çalımbay: "Buradan en kötü berabere ayrılabilirdik"

Rıza Çalımbay:
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Hatayspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay, Sivasspor'la oynanan maç sonrası takımının iyi bir oyun sergilediğini belirtti ve kaybettikleri için üzüntüsünü dile getirdi. Çalımbay, yedikleri gollerin ölü toptan olduğunu ifade etti.

Hatayspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay, Sivasspor maçının ardından yaptığı açıklamada, "Oyuna bakarsan buradan en kötü berabere ayrılabilirdik. Güzel bir lig maçı oldu. Sivas'a gelip maç oynamak benim için de ayrı bir şey. Kaybettiğimiz için üzgünüz" dedi.

Trendyol Süper Lig'in 9. haftasında Sivasspor deplasmanından 3-2 yenilgiyle ayrılan Hatayspor'da Teknik Direktör Rıza Çalımbay, karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

Müsabakayı değerlendiren Çalımbay, "Takım olarak gerçekten iyi oynadık. Ligde 4. maçımız bu. Biz geç geldik. Bugünkü oyundan çok memnunum. Geçen hafta Trabzonspor'da çok gol kaçırdık. Burada da kaçırdık. Yediğimiz gollerin hepsi de ölü toptan, buna çok üzüldük. Oyuna bakarsan buradan en kötü berabere ayrılabilirdik. Güzel bir lig maçı oldu. Sivas'a gelip maç oynamak benim için de ayrı bir şey. Kaybettiğimiz için üzgünüz" diye konuştu. - SİVAS

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor

Rıza Çalımbay Sivasspor Hatayspor 3-sayfa Futbol sivas Spor

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