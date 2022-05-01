Rıza Çalımbay: Bu taraftar önünde yenmek kolay değildi, bunu başardık

Çalımbay, sözleşmesi ile ilgili ise "Ben her kulüpte 1 yıllık anlaşırım. Memnunlarsa devam ederim. Kalıp kalmayacağım belli değil. Lig bitmeden bu kararı vermem münkün değil. Hele hele bu kupa maçı varken konuşmam doğru olmaz. Kendim de Sivaslıyım biliyorsunuz. Alnımızın akıyla bırakacağız inşallah" cevabını verdi.