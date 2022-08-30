Rıza Çalımbay: 'Bu maçtan güzel bir ders alıp hem Avrupa, hem ligi çok iyi bir şekilde bitireceğiz'

Sivasspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay, Beşiktaş karşısındaki aldıkları yenilgiden ders alıp hem Avrupa'yı hem de ligi çok iyi bir şekilde bitireceklerini söyledi.

Spor Toto Süper Lig'in 4. haftasında Sivasspor deplasmanda Beşiktaş'a 3-1 mağlup oldu. Müsabakanın ardından basın toplantısında konuşan Sivasspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay, çok formda bir takımla oynadıklarını ifade ederek, "Bundan önceki maçlarında da güzel oynayıp skorlar almışlardı. Yaptığımız en büyük hata defansif açıdan hataydı. Ben öyle bir defans geride bekleme gibi bir şeyi yapmam. Ama anlamadığım tüm oyuncuların defansın önünde durması ve buna rağmen gol yemeleri oldu. Ölü toplar olsun, pozisyonlar olsun kolay gol izni verdik. İkinci yarıda 3 oyuncu değiştirdik ve önde basarak başladık. Gayet iyi şekilde gitti gol attık. Güzel pozisyonlar yakaladık. Oynadığımız ilk yarıdaki oyun bana göre çok kötüydü. Hem bana, hem bize yakışmadı. Hiçbir zaman geriye yaslanıp Beşiktaş'tan puan almak kolay iş değil. Biz üzgünüz. İkinci yarı gerçekten iyi oynayıp mücadele ettik. Gol pozisyonlarına da girdik. Bunlardan güzel bir ders alıp hem Avrupa, hem ligi çok iyi bir şekilde bitirmek için elimizden geleni yapacağız" dedi. - İSTANBUL