Rıza Çalımbay: 'Biz eğer ligde rahat olsaydık, bu maç öyle bitmezdi'

Sivasspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay, Galatasaray mağlubiyeti sonrası yaptığı açıklamada takımının kadro sıkıntılarından bahsetti ve geleceğiyle ilgili açıklamalarda bulundu.

Spor Toto Süper Lig'in 35'inci haftasında Sivasspor deplasmanda Galatasaray'a 2-0 mağlup oldu. Karşılaşmanın ardından Sivasspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay, basın toplantısında mücadeleyi değerlendirdi.

"Kendim Sivaslıyım. Çalıştığım süre içerisinde Sivas'a çok güzel şeyler de yaptım. Eğer ortam iyi olursa, hedef olursa tabii ki devam ederim. Hedef olmazsa, istediğim şeyler olmazsa devam etmek doğru olmaz"