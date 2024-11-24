Rıza Çalımbay: 'Bir Puan Altın Değerinde'

Hatayspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay, Konyaspor ile berabere kaldıkları maçın ardından yaptığı açıklamada, "Maç bize göre çok iyi mücadelede geçti. Konya gerçekten çok kaliteli oyunculara sahip ve zaten burası zor bir deplasman. Onun için kazandığımız 1 puan için mutluyuz" dedi.

Hatayspor, Trendyol Süper Lig'in 13. haftasında deplasmanda Konyaspor ile 1-1 berabere kaldı. Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Hatayspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay, "Şimdi bizim takımımızın puanlara ihtiyacı var. Kazandığımız 1 puan bile bizim için altın değerinde. Bugün de maçın başından sonuna kadar oyundan kopmadık. Gol yedik, pozisyonlar yedik ama bizim de pozisyonlarımız oldu. Mücadeleyi bırakmadık. Maç bize göre çok iyi mücadelede geçti. Konya gerçekten çok kaliteli oyunculara sahip ve zaten burası zor bir deplasman. Onun için kazandığımız 1 puan için mutluyuz" şeklinde konuştu. - KONYA