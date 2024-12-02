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Rıza Çalımbay: Beşiktaş’a karşı çıkaracağımız puan önemliydi

Rıza Çalımbay: Beşiktaş’a karşı çıkaracağımız puan önemliydi
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Atakaş Hatayspor teknik direktörü Rıza Çalımbay, Beşiktaş ile 1-1 berabere kaldıkları maç sonrası yaptığı açıklamada, takımının performansından memnun olduğunu ve zor bir lig durumunda olduklarını ifade etti.

Trendyol Süper Lig'in 14. haftasında Mersin'de Beşiktaş ile 1-1 kalan Atakaş Hatayspor'da teknik direktör Rıza Çalımbay, takımından memnun olduğunu ve Beşiktaş karşısında iyi mücadele ettiklerini söyledi.

Çalımbay, Mersin Stadı'ndaki maçın ardından düzenlenen basın toplantısında, ligde zor bir durumda olduklarını dile getirdi.

Beşiktaş karşısında iyi mücadele ettiklerini vurgulayan Çalımbay, maçta çıkan sarı kartların fazlalığına dikkati çekti.

Çalımbay, "Sarı kartlar itirazdan ve mücadeleden oldu. İki takım kazanmak için oynadı. Elimizden gelen her şeyi yaptık. Bize puan lazımdı ve puan da kazandık. Şimdi önümüze bakacağız. Takımımdan memnunum. Oyuncularım iyi mücadele etti. Çok güzel bir lig maçı oldu." değerlendirmesinde bulundu.

Kaynak: AA / Mustafa Ünal Uysal - Spor
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