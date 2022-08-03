Rıza Çalımbay: 'Avrupa kupalarından hemen elenmek istemiyoruz'

Sivasspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay, "Zor bir fikstürümüz var. Avrupa kupası maçlarımız var. Büyük ihtimal Malmö ile eşleşeceğimizi düşünüyorum. Hemen hemen her yıl Avrupa kupalarında oynayan bir takım. Takımımızı çok iyi şekilde kurmamız gerekiyor. Avrupa kupalarından hemen elenip gelmek istemiyoruz" dedi.

Sivasspor'da Teknik Direktör Rıza Çalımbay, kulübün resmi internet sitesine açıklamada bulundu. Çalımbay, yeni sezonun herkese hayırlı olmasını dileyerek sözlerine başladı. Çok iyi bir hazırlık dönemi geçirdiklerini söyleyen Çalımbay, "Hem Bolu hem de Avusturya kampını çok iyi şekilde tamamladık. Oynadığımız hazırlık maçlarında da gayet iyiydik. Şu an en büyük sıkıntımız transfer. Bizden giden 9 oyuncunun yerini doldurmamız gerekiyor. Fazla oyuncu istemiyoruz. Giden arkadaşların yerini alsak yeter. Bunu bir an önce yapmamız lazım. Baktığımız zaman çok zor bir fikstürümüz var. Avrupa kupası maçlarımız var. Büyük ihtimal Malmö ile eşleşeceğimizi düşünüyorum. Hemen hemen her yıl Avrupa kupalarında oynayan bir takım. Onlara karşı hem oynadım hem de antrenör olarak karşılaştım. Onları elediğimiz maçlar da var. İyi bir takım. Takımımızı çok iyi şekilde kurmamız gerekiyor. Geçen sezonu mükemmel şekilde bitirdik. Avrupa kupalarından hemen elenip gelmekistemiyoruz. Orada da ilerlemek istiyoruz" diye konuştu.

"TARAFTARIMIZ İLE OYUNCULARIMIZ BÜTÜNLEŞİRSE GAZİANTEP MAÇINI DA İYİ ŞEKİLDE GEÇİRECEĞİZ"

Gaziantep FK ile cumartesi günü sahasında oynayacakları ligin ilk hafta maçında taraftara çok güvendiğini söyleyen Çalımbay, "Taraftarımız ile oyuncularımız bütünleşirse bu maçı da inşallah iyi bir şekilde bitireceğiz. Bitirmemiz de gerekiyor mutlaka. Ardından zor dört maçımız var. Bu maçları iyi şekilde geçmemiz için yeni arkadaşların bize katılması gerekiyor" açıklamasını yaptı.

(Oğuzhan Sarzep - Onur Erden - İHA)