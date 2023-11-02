Türkiye Cimnastik Federasyonu, ritmik cimnastik bireysel milli sporcular Hatice Gökçe Emir ve Defne Eylül Kılıç'ın yeni serilerinin Belarus milli takım antrenörü Yuliya Bichun-Kamarova tarafından hazırlanacağını duyurdu.

Ritmik cimnastik milli sporcularının yeni serileri Belarus antrenörü tarafından hazırlanacak

Ritmik cimnastik bireysel milli sporcular Hatice Gökçe Emir ve Defne Eylül Kılıç'ın yeni serilerini, Belarus milli takım antrenörlerinden Yuliya Bichun-Kamarova hazırlayacak.

Türkiye Cimnastik Federasyonundan yapılan açıklamada, "Belarus Milli Takım antrenörlerinden Yuliya Bichun-Kamarova, ritmik cimnastik bireysel milli sporcularımız Hatice Gökçe Emir ve Defne Eylül Kılıç'ın yeni serilerinin hazırlanması için davetimiz üzerine Türkiye'ye geldi. Kamarova'ya teşekkür eder, başarılar dileriz." ifadeleri kullanıldı.