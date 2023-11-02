Ritmik cimnastik milli sporcularının yeni serileri Belarus antrenörü tarafından hazırlanacak
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Türkiye Cimnastik Federasyonu, ritmik cimnastik bireysel milli sporcular Hatice Gökçe Emir ve Defne Eylül Kılıç'ın yeni serilerinin Belarus milli takım antrenörü Yuliya Bichun-Kamarova tarafından hazırlanacağını duyurdu.
Ritmik cimnastik bireysel milli sporcular Hatice Gökçe Emir ve Defne Eylül Kılıç'ın yeni serilerini, Belarus milli takım antrenörlerinden Yuliya Bichun-Kamarova hazırlayacak.
Türkiye Cimnastik Federasyonundan yapılan açıklamada, "Belarus Milli Takım antrenörlerinden Yuliya Bichun-Kamarova, ritmik cimnastik bireysel milli sporcularımız Hatice Gökçe Emir ve Defne Eylül Kılıç'ın yeni serilerinin hazırlanması için davetimiz üzerine Türkiye'ye geldi. Kamarova'ya teşekkür eder, başarılar dileriz." ifadeleri kullanıldı.
Kaynak: AA / Spor