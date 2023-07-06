Ritmik Cimnastik Gençler Dünya Şampiyonası Romanya'da Başlıyor

Türkiye Cimnastik Federasyonu tarafından yapılan açıklamaya göre, Ritmik Cimnastik Gençler Dünya Şampiyonası yarın Romanya'da başlayacak. Türkiye'yi 8 sporcu temsil edecek.