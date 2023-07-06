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Ritmik Cimnastik Gençler Dünya Şampiyonası Romanya'da Başlıyor

Ritmik Cimnastik Gençler Dünya Şampiyonası Romanya'da Başlıyor

Spor Haberleri

Türkiye Cimnastik Federasyonu tarafından yapılan açıklamaya göre, Ritmik Cimnastik Gençler Dünya Şampiyonası yarın Romanya'da başlayacak. Türkiye'yi 8 sporcu temsil edecek.

Ritmik Cimnastik Gençler Dünya Şampiyonası yarın Romanya'da başlayacak.

Türkiye Cimnastik Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, organizasyon 7-9 Temmuz tarihlerinde Cluj Napoca kentinde düzenlenecek.

Türkiye'yi Ritmik Cimnastik Gençler Dünya Şampiyonası'nda, Melek Duru Özen, Defne Eylül Kılıç, Hatice Gökçe Emir, Aleyna Gürsoy, Gözde Sinemis Ulusoy, Anika Rashitov, Arina İuniashina ve Kseniia İuniashina temsil edecek.

Kaynak: AA / Muhammed Boztepe - Spor

Dünya Şampiyonası Türkiye Romanya Spor Haberler

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