Ritmik Cimnastik Genç Grup Milli Takımı Romanya'da Finale Yükseldi

Türkiye Cimnastik Federasyonu tarafından yapılan açıklamaya göre, Ritmik Cimnastik Genç Grup Milli Takımı, Romanya'da düzenlenen Ritmik Cimnastik Gençler Dünya Şampiyonası'nda elemeleri geçerek finale kalmayı başardı. Milli takım, 5 top aletinde 29.000 puanla 6. sırayı alarak tarihinde ilk kez finale yükseldi.