Ritmik Cimnastik Genç Grup Milli Takımı Romanya'da Finale Yükseldi
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Türkiye Cimnastik Federasyonu tarafından yapılan açıklamaya göre, Ritmik Cimnastik Genç Grup Milli Takımı, Romanya'da düzenlenen Ritmik Cimnastik Gençler Dünya Şampiyonası'nda elemeleri geçerek finale kalmayı başardı. Milli takım, 5 top aletinde 29.000 puanla 6. sırayı alarak tarihinde ilk kez finale yükseldi.
Ritmik Cimnastik Genç Grup Milli Takımı, Romanya'da düzenlenen Ritmik Cimnastik Gençler Dünya Şampiyonası'nda finale kaldı.
Türkiye Cimnastik Federasyonundan yapılan açıklamaya göre milli takım, Cluj Napoca kentinde yapılan şampiyonanın elemelerinde 5 top aletinde 29.000 puanla 6. olarak finale yükseldi.
Milli takım, dünya şampiyonası tarihinde ilk kez finale kalma başarısı elde etti.
Kaynak: AA / Fatih Çakmak - Spor