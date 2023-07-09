Ritmik Cimnastik Genç Grup Milli Takımı Dünya Şampiyonası'nda 5. oldu

Ritmik Cimnastik Genç Grup Milli Takımı, Romanya'da düzenlenen Ritmik Cimnastik Gençler Dünya Şampiyonası'nda 5. sırada tamamladı. Milli takım, 5 top finalinde 29.200 puan alarak 5. oldu. Türkiye'yi temsil eden sporcular da başarılı performans sergiledi.

Ritmik Cimnastik Genç Grup Milli Takımı, Romanya'da düzenlenen Ritmik Cimnastik Gençler Dünya Şampiyonası'nı 5. sırada tamamladı.

Türkiye Cimnastik Federasyonundan yapılan açıklamaya göre milli takım, Cluj Napoca kentinde düzenlenen Gençler Dünya Şampiyonası'nda 5 top finalinde 29.200 puan alarak 5. oldu.

Federasyon, ritmik cimnastik dünya şampiyonaları tarihinde ilk kez finalde yarışma başarısı gösteren milli sporcuları tebrik etti.

Öte yandan, şampiyonada Türkiye'yi temsil eden sporculardan Hatice Gökçe Emir, çemberde 26.800 puanla 20'nci, top aletinde 26.700 puanla 18'inci, kurdele aletinde 25.750 puanla 15'inci sırada yer aldı.

Defne Eylül Kılıç ise labutta 26.650 puanla 13'üncü oldu.

Ritmik Cimnastik Genç Grup Milli Takımı; genel tasnifde 53.00 puanla 13'üncü, 5 ip ile de 24.000 puanla 21'incilik elde etti.