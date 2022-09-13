Ritmik Cimnastik Dünya Şampiyonası yarın Bulgaristan'da başlayacak
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Ritmik Cimnastik Dünya Şampiyonası, Bulgaristan'ın başkenti Sofya'da yarın başlayacak.
Ritmik Cimnastik Dünya Şampiyonası, Bulgaristan'ın başkenti Sofya'da yarın başlayacak.
Türkiye Cimnastik Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, organizasyon 14-18 Eylül tarihlerinde gerçekleştirilecek.
Şampiyonada Türkiye'yi, bireyselde Kamelya Tuncel, grupta ise Yeliz Güneş, Melisa Sert, Işıl Alaş, Duru Duygu Usta ve Nehir Serap Özdemir temsil edecek.
Kaynak: AA / Muhammed Boztepe - Spor