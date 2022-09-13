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Ritmik Cimnastik Dünya Şampiyonası yarın Bulgaristan'da başlayacak

Spor Haberleri

Ritmik Cimnastik Dünya Şampiyonası yarın Bulgaristan'da başlayacak

Ritmik Cimnastik Dünya Şampiyonası, Bulgaristan'ın başkenti Sofya'da yarın başlayacak.

Ritmik Cimnastik Dünya Şampiyonası, Bulgaristan'ın başkenti Sofya'da yarın başlayacak.

Türkiye Cimnastik Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, organizasyon 14-18 Eylül tarihlerinde gerçekleştirilecek.

Şampiyonada Türkiye'yi, bireyselde Kamelya Tuncel, grupta ise Yeliz Güneş, Melisa Sert, Işıl Alaş, Duru Duygu Usta ve Nehir Serap Özdemir temsil edecek.

Kaynak: AA / Muhammed Boztepe - Spor

Dünya Şampiyonası Bulgaristan Türkiye Spor Haberler

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