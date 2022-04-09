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Ritmik Cimnastik Dünya Kupası Elemeleri

AA - Fatih Çakmak - Spor
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Ritmik Cimnastik Dünya Kupası Elemeleri

Milli sporcu Kamelya Tuncel, Bulgaristan'da düzenlenen Ritmik Cimnastik Dünya Kupası Elemeleri'nin ikinci gününde yarıştı.

Milli sporcu Kamelya Tuncel, Bulgaristan'da düzenlenen Ritmik Cimnastik Dünya Kupası Elemeleri'nin ikinci gününde yarıştı.

Türkiye Cimnastik Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Sofya'da gerçekleştirilen Ritmik Cimnastik Dünya Kupası Elemeleri'nde Kamelya Tuncel, bugünkü gösterisinde labut aletinde 24.050 puanla 28'inci, top aletinde 25.300 puanla 18'inci, genel tasnifte ise 96.300 puanla 27. oldu.

AA / Fatih Çakmak - Spor

Dünya Kupası, Milli Sporcu, Bulgaristan, Cimnastik, Spor, Haberler

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