Milli cimnastikçi Kamelya Tuncel, Bulgaristan'da düzenlenen Ritmik Cimnastik Dünya Kupası Elemeleri'nde mücadele etti.

Türkiye Cimnastik Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Sofya'da gerçekleştirilen Ritmik Cimnastik Dünya Kupası Elemeleri'nin ilk gününde Kamelya Tuncel çember aletinde 23.400 puanla 33'üncü, top aletinde ise 23.550 puanla 29. oldu.