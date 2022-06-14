Ritmik Cimnastik Avrupa Şampiyonası yarın İsrail'de başlıyor Ritmik Cimnastik Avrupa Şampiyonası, yarın İsrail'de başlıyor. Ritmik Cimnastik Avrupa Şampiyonası, yarın İsrail'de başlıyor. Türkiye Cimnastik Federasyonundan yapılan açıklamaya göre Tel Aviv'de düzenlenecek organizasyon, 19 Haziran'da sona erecek. Organizasyonda Türkiye'yi, Kamelya Tuncel, Hatice Gökçe Emir, Defne Eylül Kılıç ve Deniz Oskay temsil edecek. AA / Muhammed Boztepe - Spor Türkiye İsrail Spor Haberler

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