Ritmik Cimnastik Avrupa Şampiyonası, yarın Azerbaycan'da başlayacak

Ritmik Cimnastik Avrupa Şampiyonası, yarın Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de başlayacak.

Türkiye Cimnastik Federasyonundan yapılan açıklamaya göre organizasyon, 17-21 Mayıs tarihlerinde düzenlenecek.

Türkiye'yi grup müsabakalarında Yeliz Güneş, Melisa Sert, Işıl Alaş, Neriman Aleyna Kocamaz, İpek Akçakanat, bireyselde ise Viktoria Sidorova ve Nehir Serap Özdemir temsil edecek.