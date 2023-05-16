Ritmik Cimnastik Avrupa Şampiyonası, yarın Azerbaycan'da başlayacak
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Ritmik Cimnastik Avrupa Şampiyonası, yarın Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de başlayacak.
Ritmik Cimnastik Avrupa Şampiyonası, yarın Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de başlayacak.
Türkiye Cimnastik Federasyonundan yapılan açıklamaya göre organizasyon, 17-21 Mayıs tarihlerinde düzenlenecek.
Türkiye'yi grup müsabakalarında Yeliz Güneş, Melisa Sert, Işıl Alaş, Neriman Aleyna Kocamaz, İpek Akçakanat, bireyselde ise Viktoria Sidorova ve Nehir Serap Özdemir temsil edecek.
Kaynak: AA / Muhammed Boztepe - Spor