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Ritmik Cimnastik Avrupa Şampiyonası, yarın Azerbaycan'da başlayacak

Ritmik Cimnastik Avrupa Şampiyonası, yarın Azerbaycan'da başlayacak

Spor Haberleri

Ritmik Cimnastik Avrupa Şampiyonası, yarın Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de başlayacak.

Ritmik Cimnastik Avrupa Şampiyonası, yarın Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de başlayacak.

Türkiye Cimnastik Federasyonundan yapılan açıklamaya göre organizasyon, 17-21 Mayıs tarihlerinde düzenlenecek.

Türkiye'yi grup müsabakalarında Yeliz Güneş, Melisa Sert, Işıl Alaş, Neriman Aleyna Kocamaz, İpek Akçakanat, bireyselde ise Viktoria Sidorova ve Nehir Serap Özdemir temsil edecek.

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Kaynak: AA / Muhammed Boztepe - Spor

Azerbaycan Bakü Spor Haberler

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