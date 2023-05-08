Ritmik Cimnastik Avrupa Şampiyonası'na katılacak milli sporcular belli oldu

Azerbaycan'da düzenlenecek Ritmik Cimnastik Avrupa Şampiyonası'na katılacak milli sporcular belirlendi.

Türkiye Cimnastik Federasyonundan yapılan açıklamaya göre organizasyon, 17-21 Mayıs tarihlerinde başkent Bakü'de düzenlenecek.

Türkiye'yi grupta Yeliz Güneş, Melisa Sert, Işıl Alaş, Neriman Aleyna Kocamaz, İpek Akçakanat, bireyselde ise Viktoria Sidorova ve Nehir Serap Özdemir temsil edecek.