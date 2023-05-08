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Ritmik Cimnastik Avrupa Şampiyonası'na katılacak milli sporcular belli oldu

Ritmik Cimnastik Avrupa Şampiyonası'na katılacak milli sporcular belli oldu

Spor Haberleri

Azerbaycan'da düzenlenecek Ritmik Cimnastik Avrupa Şampiyonası'na katılacak milli sporcular belirlendi.

Azerbaycan'da düzenlenecek Ritmik Cimnastik Avrupa Şampiyonası'na katılacak milli sporcular belirlendi.

Türkiye Cimnastik Federasyonundan yapılan açıklamaya göre organizasyon, 17-21 Mayıs tarihlerinde başkent Bakü'de düzenlenecek.

Türkiye'yi grupta Yeliz Güneş, Melisa Sert, Işıl Alaş, Neriman Aleyna Kocamaz, İpek Akçakanat, bireyselde ise Viktoria Sidorova ve Nehir Serap Özdemir temsil edecek.

Kaynak: AA / Muhammed Boztepe - Spor

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