Ritmik Cimnastik Avrupa Şampiyonası İsrail'de düzenlenen Ritmik Cimnastik Avrupa Şampiyonası'nın ilk gününde Hatice Gökçe Emir, Deniz Oskay ve Defne Eylül Kılıç mücadele etti. İsrail'de düzenlenen Ritmik Cimnastik Avrupa Şampiyonası'nın ilk gününde Hatice Gökçe Emir, Deniz Oskay ve Defne Eylül Kılıç mücadele etti. Türkiye Cimnastik Federasyonundan yapılan açıklamaya göre şampiyonada Hatice Gökçe Emir, çember aleti elemelerinde 27.450 puanla 12'inci, top aleti elemelerinde 25.500 puanla 16. oldu. Deniz Oskay ise labut aleti elemelerinde 25.550 puanla 20'inci, Defne Eylül Kılıç da kurdele aleti elemelerinde 23.000 puanla 24'üncü sırada yer aldı. Organizasyon, 19 Haziran'da sona erecek. AA / Fatih Çakmak - Spor Eylül Gökçe Spor Haberler

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