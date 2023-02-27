Rio Açık'ı Cameron Norrie kazandı

Büyük Britanyalı tenisçi Cameron Norrie, Rio Açık'ın tek erkekler finalinde son dönemin formda isimlerinden İspanyol Carlos Alcaraz'ı yenerek kupanın sahibi oldu.

Brezilya'nın Rio de Janeiro kentinde düzenlenen Profesyonel Tenisçiler Birliği (ATP) 500 turnuvasının finalinde, dünya 2 numarası Alcaraz ile 12 numarası Norrie karşılaştı.

Norrie, ikinci setten itibaren yorgunluk belirtileri gösteren rakibini 2 saat 42 dakika süren mücadelenin ardından 2-1 (5-7, 6-4, 7-5) mağlup ederek kariyerinin 5. ATP Turu şampiyonluğuna ulaştı.

Geçen sezon biri grand slam olmak üzere 5 turnuvadan zaferle ayrılan ve dünya sıralamasında bir ara zirveye kadar yükselen 19 yaşındaki Alcaraz, uzun bir sakatlık dönemi yaşamış ve bu yıl kazandığı Arjantin Açık'ın ardından ikinci turnuvasına çıkmıştı.

Açık 13'te kupaya Hurkacz uzandı

Fransa'nın Marsilya kentinin ev sahipliği yaptığı ATP 250 turnuvası Açık 13'ün finalde ise Fransız Benjamin Bonzi'yi 6-3 ve 7-6'lık setlerle 2-0 mağlup eden Polonyalı Hubert Hurkacz kupaya uzandı.

Dünya 11 numarası Hurkacz, kariyerinde 6. kez ATP Turu şampiyonluğu yaşadı.