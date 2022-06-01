Ring değil, futbol sahası - Haberler

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Ring değil, futbol sahası

İhlas Haber Ajansı - Spor
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Ring değil, futbol sahası

Kayseri Birinci Amatör Küme F Grubu'nda Palasspor ile Erciyesgücü arasında oynanan maçta futbolcular birbirine girdi.

Kayseri Birinci Amatör Küme F Grubu'nda Palasspor ile Erciyesgücü arasında oynanan maçta futbolcular birbirine girdi.

Bünyan İlçe Stadı'nda oynanan ve 2-0'lık Erciyesgücü'nün galibiyeti ile tamamlanan karşılaşmanın ardından saha bir anda savaş alanına döndü. Çıkan kavgada iki takım oyuncuları birbirine girdi. Maçın hakemi Cem Eray Eşmekaya, Palasspor'dan 11 sporcunun lisansını aldı. Lisansı alınan futbolcular Yunus Emre Çatalkaya, İbrahim Oral, Kadir Koçak, Barış Bahadır, Hacı Baykuş, Mehmet Zengin, Cafer Baydemir, Seyit Ali Bozdağ, Muhammet Yakut, Selahattin Baydemir ve Birol Osman Çatalkaya oldu. - KAYSERİ

İhlas Haber Ajansı / Spor

Hisarcık Kayseri Bünyan Savaş Spor Haberler

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