Rıdvan Yılmazlı Rangers, sahasında Kilmarnock'u 2-0 yendi İskoçya Birinci Futbol Ligi'nde oynanan maçta Rangers, sahasında Kilmarnock'u 2-0 mağlup etti. İskoçya Birinci Futbol Ligi'nde oynanan maçta Rangers, sahasında Kilmarnock'u 2-0 mağlup etti. Milli futbolcu Rıdvan Yılmaz'ın formasını giydiği Rangers'a galibiyeti getiren golleri 51. dakikada Antonio Colak ve 88. dakikada Alfredo Morelos attı. Sezona ikide iki yaparak başlayan İskoç ekibinde ilk 11'de sahaya çıkan Rıdvan Yılmaz, 63. dakikada yerini Borna Barisic'e bıraktı. Spor AA / Yunus Kaymaz Kilmarnock Rangers Futbol Spor Haberler

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