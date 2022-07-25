Rıdvan Yılmaz resmen Rangers'ta Beşiktaş Kulübü, 21 yaşındaki milli sol bek Rıdvan Yılmaz'ın İskoçya ekibi Rangers FC'ye transfer olduğunu resmen açıkladı. Beşiktaş Kulübü, 21 yaşındaki milli sol bek Rıdvan Yılmaz'ın İskoçya ekibi Rangers FC'ye transfer olduğunu resmen açıkladı. Siyah-beyazlı kulüpten Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) yapılan açıklamada; oyuncunun transferi için İskoçya temsilcisinin Beşiktaş'a 4 milyon Euro garanti ücret, 2 milyon 250 bin Euro şarta bağlı bedel ve oyuncunun sonraki transferinde Rangers'ın elde edeceği net transfer gelirinin yüzde 20'sini vereceği kaydedildi. Demirören Haber Ajansı / Spor Rıdvan Yılmaz Beşiktaş Rangers Spor Haberler

Haberler ›› Spor ›› Rıdvan Yılmaz resmen Rangers'ta - Haberler

Bu haber Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Demirören Haber Ajansı kurumudur.