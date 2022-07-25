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Rıdvan Yılmaz'dan Beşiktaş'a veda

AA - Ercan Çakar - Spor
Rıdvan Yılmaz'dan Beşiktaş'a veda

Beşiktaş'tan İskoçya'nın Rangers ekibine transfer olan milli futbolcu Rıdvan Yılmaz, veda mesajı yayımladı.

Beşiktaş'tan İskoçya'nın Rangers ekibine transfer olan milli futbolcu Rıdvan Yılmaz, veda mesajı yayımladı.

Genç futbolcu, sosyal medya hesabından yayımladığı mesajda, şunları kaydetti:

"2009 yılından beri giydiğim siyah beyaz formama ve Beşiktaş'a veda zamanı. 13 yıl boyunca altyapı ile başlayan ve A takıma kadar tüm kategorilerinde formasını giydiğim kulübümden ayrılmak her ne kadar zor olsa da ülkemi ve Beşiktaş'ı yurt dışında temsil edecek olmanın gururunu ve sorumluğunu taşıyorum. İlk günden beri bana emeği geçen tüm altyapı hocalarıma, A takım teknik direktörlerime, tesis çalışanlarına ve tüm idari kadroya sonsuz teşekkürler. Sahaya çıktığım ilk günden, forma giydiğim son maça kadar bana desteğini esirgemeyen büyük Beşiktaş taraftarları, yüzünüz zaferlerle, kupalarla hep gülsün."

AA / Ercan Çakar - Spor

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