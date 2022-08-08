Rıdvan Dilmen, Mesut Özil ile konuştuklarını canlı yayında anlattı: Torreira müthiş oyuncu - Haberler

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Rıdvan Dilmen, Mesut Özil ile konuştuklarını canlı yayında anlattı: Torreira müthiş oyuncu

Rıdvan Dilmen, Mesut Özil ile konuştuklarını canlı yayında anlattı: Torreira müthiş oyuncu

Ünlü yorumcu Rıdvan Dilmen, Fenerbahçe'den ayrılarak Başkaşehir'e transfer olan Mesut Özil ile konuştuklarını canlı yayında anlattı. Dilmen yaptığı açıklamada, "Mesut Özil ile konuştum, 'Galatasaray çok iyi bir oyuncu aldı' dedi. Lucas Toreira'nın müthiş bir oyuncu olduğunu belirtti." ifadelerini kullandı.

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Dries Mertens ve Lucas Torreira'yı kadrosuna katarak büyük ses getiren Galatasaray'ı, ünlü yorumcu Rıdvan Dilmen, TV 8.5'ta yayınlanan %100 Futbol programında değerlendirdi.

"GALTASARAY ÇOK İYİ BİR OYUNCU ALDI"

Mesut Özil ile Lucas Torreira hakkında konuştuğunu dile getiren Dilmen, Özil'in Uruguaylı futbolcu için övgü dolu ifadeler kullandığını belirtti. Rıdvan Dilmen canlı yayında yaptığı açıklamada, "Mesut Özil ile konuştum, 'Galatasaray çok iyi bir oyuncu aldı' dedi. Lucas Toreira'nın müthiş bir oyuncu olduğunu belirtti." ifadelerini kullandı.

Haberler.com - Spor

Lucas Torreira Rıdvan Dilmen Galatasaray Mesut Özil Spor Haberler

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