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Rey Manaj, Sivas'ta Hayranlarıyla Buluştu

Rey Manaj, Sivas'ta Hayranlarıyla Buluştu
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Sivasspor'un golcüsü Rey Manaj, Sivas'ta çocuk hayranlarını kırmayarak arabasına aldı ve onlara keyifli bir gezinti sundu.

Sivasspor'un golcü futbolcusu Rey Manaj, Sivas'ta araba sürdüğü sırada onu gören çocukları kırmayarak arabasına aldı ve çocukları gezdirdi.

Sivasspor'da forma giyen 27 yaşındaki Arnavut futbolcu Rey Manaj, Sivas'ta arabasıyla dolaşırken çocuk hayranlarına rastladı. Hayranlarını kırmak istemeyen Rey Manaj, çocukları arabaya aldı.

Manaj'a olan sevgilerini "Seni seviyoruz" diyerek dile getiren çocukların mutluluğu kameraya yansıdı. Çocuklar "Manaj ağabey ile piyasa yapıyoruz" diyerek sosyal medyada videoyu paylaştılar. - SİVAS

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
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