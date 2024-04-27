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Rey Manaj, Konyaspor maçında attığı golle gol sayısını 22'ye çıkardı

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Sivasspor'un golcü futbolcusu Rey Manaj, Konyaspor ile oynanan müsabakada attığı golle bu sezonki gol sayısını 22'ye yükseltti. Manaj'ın golü takımına galibiyeti getirdi.

Sivasspor'un golcü futbolcusu Rey Manaj, Konyaspor ile oynanan müsabakada attığı golle bu sezonki gol sayısını 22'ye yükseltti.

Trendyol Süper Lig'in 34. haftasında sahasında Konyaspor ile sahasında karşılaşan Sivasspor'da takımın 1 golü Rey Manaj'dan geldi. Maçın 86. dakikasında topla buluşan Manaj, yaptığı vuruşla meşin yuvarlağı ağlara gönderdi. Arnavut oyuncu, golün ardından büyük sevinç yaşadı.

27 yaşındaki futbolcu bu sezonki gol sayısını da 22'ye çıkardı. Manaj 22 golün 4'ünü Ziraat Türkiye Kupası'nda kaydetti. - SİVAS

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor

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