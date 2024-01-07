Rey Manaj, Kayserispor maçında 2 gol atarak gol sayısını 11'e çıkardı

Sivasspor'un 26 yaşındaki futbolcusu Rey Manaj, Kayserispor maçıyla birlikte bu sezonki gol sayısını 11'e yükseltti.

Trendyol Süper Lig'in 19. haftasında Sivasspor deplasmanda karşılaştığı Kayserispor'u 3-1 mağlup ederken, Arnavutluk futbolcusu Rey Manaj de rakip fileleri 2 kez havalandırdı. Manaj müsabakada 90. dakikada kazanılan penaltıda topun başında geçti ve meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu. 90+8. dakikada baskı sonucu kazanılan topu alan Manaj düzgün vuruşla meşin yuvarlağı ağlara gönderdi.

26 yaşındaki futbolcu böylece Süper Lig'deki gol sayısını 8'e çıkardı. Türkiye Kupası maçlarında da 3 golü bulunan Rey Manaj toplamdaki gol sayısını da 11'e yükseltti.

Mücadeleye 11'de başlayan Manaj, 90 dakika sahada kaldı. - SİVAS