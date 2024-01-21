Rey Manaj, Gaziantep FK karşısında 2 gol attı

Sivassporlu futbolcu Rey Manaj, Gaziantep FK ile oynanan müsabakada attığı 2 golle bu sezonki gol sayısını 14'e yükseltti.

Trendyol Süper Lig'in 21. haftasında sahasında Gaziantep FK ile sahasında karşılaşan Sivasspor, sahadan 2-2 beraberlikle ayrıldı. Kırmızı-beyazlılarda takımın 2 golü de Rey Manaj'dan geldi. Manaj, müsabakanın 8 ve 15. dakikalarından kullandığı iki penaltı vuruşunda da meşin yuvarlağı ağlara gönderdi.

26 yaşındaki futbolcu bu sezonki gol sayısını da 14'e çıkardı. Manaj 14 golün 4'ünü Türkiye Kupası'nda kaydetti. - SİVAS