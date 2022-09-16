Jorge Jesus: 5 dakikada daha olsaydı kazanırdık

UEFA Avrupa Ligi B Grubu ikinci maçında deplasmanda Fransa'nın Rennes takımı ile 2-2 berabere kalan Fenerbahçe'de teknik direktör Jorge Jesus, müsabakanın ardından düzenlenen basın toplantısına katıldı.

İyi bir takıma karşı oynadıklarını hatırlatan Jesus, "Bugün neden Fransa liginde 6'ncı sırada olduklarını gösterdiler. Hızlı ve yaratıcı oyuncuları var. Takımım defansif olarak iyi bir performans gösterdi. İkinci yarıda 2 dakikada 2 gol yedik. Duygusal olarak biraz düştük. Karakterli ve öz güvenli bir takımız. Sonradan giren oyuncularımız yardımcı oldu ve berabere kaldık. Maç 5 dakikada daha uzun olsaydı inanıyorum ki bu maçı kazanırdık" diye konuştu.

Portekizli teknik adam son olarak Luan Peres'in sakatlığıyla ilgili şu sözleri söyledi: "Bugün sahadaki negatif şeylerden biriydi Luan'ın sakatlığı. Şu an hala hastanede ama durumuna baktığımızda bir kırık yok gibi. Tabii bu kesin bilgi değil. Yaşadığı olayda hepimiz korktuk. Buradan iyi bir sonuçla ayrılıyoruz. Türkiye ligi çok zor ve kaliteli bir lig. Orada en güçlü halimizde olmamız gerekiyor. Oyuncularımı tebrik etmekten yorulmayacağım. Kalplerini, ruhlarını ve karakterlerini sahaya koydular."