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Rennes-Fenerbahçe maçını Aleksei Kulbakov yönetecek

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Rennes-Fenerbahçe maçını Aleksei Kulbakov yönetecek

UEFA Avrupa Ligi B Grubu ikinci haftasında Fenerbahçe'nin, deplasmanda Rennes ile oynayacağı mücadelede Belarus Futbol Federasyonu'ndan Aleksei Kulbakov düdük çalacak.

UEFA Avrupa Ligi B Grubu ikinci haftasında Fenerbahçe'nin, deplasmanda Rennes ile oynayacağı mücadelede Belarus Futbol Federasyonu'ndan Aleksei Kulbakov düdük çalacak.

Fenerbahçe'nin, UEFA Avrupa Ligi B Grubu ikinci haftasında Fransa ekibi Rennes ile 15 Eylül Perşembe günü TSİ 22.00'da deplasmanda oynayacağı müsabakayı Aleksei Kulbakov yönetecek. Kulbakov'un yardımcılıklarını Dmitri Zhuk ile Oleg Maslyanko yapacak. Mücadelenin dördüncü hakemi ise Viktor Shimusik olacak. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor

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