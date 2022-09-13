Rennes-Fenerbahçe maçını Aleksei Kulbakov yönetecek Spor Haberleri UEFA Avrupa Ligi B Grubu ikinci haftasında Fenerbahçe'nin, deplasmanda Rennes ile oynayacağı mücadelede Belarus Futbol Federasyonu'ndan Aleksei Kulbakov düdük çalacak. UEFA Avrupa Ligi B Grubu ikinci haftasında Fenerbahçe'nin, deplasmanda Rennes ile oynayacağı mücadelede Belarus Futbol Federasyonu'ndan Aleksei Kulbakov düdük çalacak. Fenerbahçe'nin, UEFA Avrupa Ligi B Grubu ikinci haftasında Fransa ekibi Rennes ile 15 Eylül Perşembe günü TSİ 22.00'da deplasmanda oynayacağı müsabakayı Aleksei Kulbakov yönetecek. Kulbakov'un yardımcılıklarını Dmitri Zhuk ile Oleg Maslyanko yapacak. Mücadelenin dördüncü hakemi ise Viktor Shimusik olacak. - İSTANBUL Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor Fenerbahçe Belarus Futbol Spor Haberler

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