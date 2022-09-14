Rennes Teknik Direktörü Genesio: Fenerbahçe son derece kaliteli oyunculara sahip

Rennes Teknik Direktörü Bruno Genesio, "Fenerbahçe son derece kaliteli oyunculara sahip bir takım. Özellikle defans bölgesindeki oyuncuların çok tecrübeli ve kaliteli olduğunu söyleyebilirim" dedi.

Rennes Teknik Direktörü Bruno Genesio, "Fenerbahçe son derece kaliteli oyunculara sahip bir takım. Özellikle defans bölgesindeki oyuncuların çok tecrübeli ve kaliteli olduğunu söyleyebilirim" dedi.

Fransa ekibi Rennes, UEFA Avrupa Ligi B Grubu ikinci hafta maçında yarın TSİ 22.00'de Fenerbahçe'yi konuk edecek. Mücadelenin oynanacağı Roazhon Park'ta düzenlenen basın toplantısında Rennes Teknik Direktörü Bruno Genesio, Fenerbahçe'nin çok kaliteli futbolculara sahip olduğunu ve defans hattının tecrübeli oyunculardan oluştuğunu ifade etti. Genesio, "Kalecileri de çok yetenekli bir çocuk. Fenerbahçe, hücumda da çok sağlam bir takım. Mutlaka burada kazanmak isteyeceklerdir" diye konuştu.

UEFA'nın mücadeleyi 'yüksek riskli maç' kategorisine alması hakkında ise Genesio şunları söyledi: "Daha fazla misafir seyircinin olduğu ambiyansta oynamayı biz de isterdik. Bu tür maçlarda futbol için çok önemli olan bir tutku gösteriliyor ve bu oyunculara güzel yansıyor. Bunun da maç üzerinde etkisini görebiliyoruz. Bu yüzden daha fazla seyirciyle oynanmasını isterdik."