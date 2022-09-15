Rennes-Fenerbahçe
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UEFA Avrupa Ligi B Grubu ikinci haftasında Fransa'nın Rennes takımıyla Fenerbahçe arasında oynanacak karşılaşmanın hakem ve takım kadroları şöyle: Stat: Roazhon ParkHakemler: Aleksei Kulbakov, Dmitri Zhuk, Oleg Maslyanko (Belarus)Rennes: Mandanda, Traore, Theate, Rodon, Meling,...
UEFA Avrupa Ligi B Grubu ikinci haftasında Fransa'nın Rennes takımıyla Fenerbahçe arasında oynanacak karşılaşmanın hakem ve takım kadroları şöyle:
Stat: Roazhon Park
Hakemler: Aleksei Kulbakov, Dmitri Zhuk, Oleg Maslyanko (Belarus)
Rennes: Mandanda, Traore, Theate, Rodon, Meling, Bourigeaud, Ugochukwu, Majer, Sulemana, Terrier, Gouiri
Fenerbahçe: Altay Bayındır, Gustavo Henrique, Szalai, Peres, Osayi-Samuel, İsmail Yüksek, Mert Hakan Yandaş, Lincoln Henrique, İrfan Can Kahveci, King, Batshuayi