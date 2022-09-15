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Rennes-Fenerbahçe

Spor Haberleri

Rennes-Fenerbahçe

UEFA Avrupa Ligi B Grubu ikinci haftasında Fransa'nın Rennes takımıyla Fenerbahçe arasında oynanacak karşılaşmanın hakem ve takım kadroları şöyle: Stat: Roazhon ParkHakemler: Aleksei Kulbakov, Dmitri Zhuk, Oleg Maslyanko (Belarus)Rennes: Mandanda, Traore, Theate, Rodon, Meling,...

UEFA Avrupa Ligi B Grubu ikinci haftasında Fransa'nın Rennes takımıyla Fenerbahçe arasında oynanacak karşılaşmanın hakem ve takım kadroları şöyle:

Stat: Roazhon Park

Hakemler: Aleksei Kulbakov, Dmitri Zhuk, Oleg Maslyanko (Belarus)

Rennes: Mandanda, Traore, Theate, Rodon, Meling, Bourigeaud, Ugochukwu, Majer, Sulemana, Terrier, Gouiri

Fenerbahçe: Altay Bayındır, Gustavo Henrique, Szalai, Peres, Osayi-Samuel, İsmail Yüksek, Mert Hakan Yandaş, Lincoln Henrique, İrfan Can Kahveci, King, Batshuayi

Kaynak: AA / Süha Gür - Spor

Fenerbahçe Belarus Fransa Spor Haberler

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