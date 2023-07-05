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Rennes, Doğan Alemdar'ı Troyes'a kiraladı

Rennes, Doğan Alemdar'ı Troyes'a kiraladı

Spor Haberleri

Fransa Birinci Futbol Ligi (Ligue 1) ekibi Rennes, milli kaleci Doğan Alemdar'ı sezon sonuna kadar Ligue 2 takımlarından Troyes'a kiraladı. Alemdar, 2023-2024 sezonunda Rennes'e geri dönecek.

Fransa Birinci Futbol Ligi (Ligue 1) ekibi Rennes, milli kaleci Doğan Alemdar'ı sezon sonuna kadar Ligue 2 takımlarından Troyes'a kiraladı.

Troyes'dan yapılan açıklamada, "Doğan Alemdar'ın kiralık olarak (satın alma opsiyonu olmadan) transfer edildiğini duyurmaktan mutluluk duyarız. Türk milli kaleci, 2023-2024 sezonunda mavi-beyazlılarda oynayacak." denildi.

20 yaşındaki kaleci, geçen sezon Rennes formasıyla 10 maçta oynadı.

Kaynak: AA / Fatih Erel - Spor

Futbol Fransa Rennes Spor Haberler

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