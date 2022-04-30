Rektörlük Basketbol turnuvası ödülleri verildi

MUĞLA (İHA) - Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesinde bu yıl 27'ncisi düzenlenen Sıtkı Koçman Rektörlük Kupası Öğrenciler Arası Basketbol Turnuvası sona erdi.

Üniversite öğrencileri arasında düzenlenen Basketbol turnuvasında; kadınlarda Eğitim Fakültesi Basketbol takımı 1'inci, Tıp Fakültesi 2'nci, Fethiye Sağlık Bilimleri Fakültesi Basketbol takımı ise 3'üncü oldu.

Erkeklerde Teknoloji Fakültesi takımı 1'inci, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi takımı 2'nci, Mühendislik Fakültesi takımı ise 3'üncü oldu.

Üniversite kapalı spor salonunda gerçekleşen törende; 1'inci olan Eğitim Fakültesi Kadın Basketbol Takımı ve Teknoloji Fakültesi Erkek Basketbol Takımı ödülünü Rektör Prof. Dr. Hüseyin Çiçek verdi. Rektör Prof. Dr. Hüseyin Çiçek ödül töreninde; müsabakaya katılan tüm takımları tebrik ederek, öğrencilerin kadın ve erkek olarak tüm sportif faaliyetlere katılmasını çok önemsediğini, bu nedenle onları her daim desteklediğini kaydetti. - MUĞLA

İhlas Haber Ajansı / Spor