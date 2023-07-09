Yelkenleriyle dışarıdan yardım almadan 4 denizi geçerek yeni Türkiye rekorunu kıran yelkenciler Alanya'ya demir attı. Candan Erker Güven ve Doğukan Kandemir ikilisi, 11 gün 13 saat 58 dakika 4 saniye süren turun ardından Alanya'ya ulaştı. Alanya Marina'da karşılanan ikiliye başarıları için hediye ve plaket verildi.

SPOR Rekortmen yelkenciler Alanya'da

Engin ATAOĞLU/ALANYA, (DHA)- Yelkenleriyle dışarıdan yardım almayarak, hiç durmadan 4 denizi 11 gün 13 saat 58 dakika 4 saniye ile geçerek yeni Türkiye rekorunu kıran Candan Erker Güven ile Doğukan Kandemir ikilisi Antalya'nın Alanya ilçesine demir attı.

Yelkenleriyle Türkiye turu rekorunu kırmak için 23 Haziran'da Artvin'in Hopa ilçesinden 12 metrelik VMG yelken ile yola çıkan Candan Erker Güven ve Doğukan Kandemir ikilisi, turlarını 11 gün 13 saat 58 dakika 4 saniye derece ile tamamlayarak yeni Türkiye rekorunun sahibi oldu. İkili rekorun ardından Antalya'nın Alanya ilçesine uğradı. İkiliyi Alanya Liman Başkanı Mehmet Sayhan, Alanya Marina Müdürü Şükran Işık, Alanya Marina Halk ve İlişkiler Müdürü Ebru Önder ile Akdeniz Yelken Kulübü kurucusu Gamze Altay Akdeniz karşıladı. Marinanın girişinde zodyak botlarla karşılanan ikiliye karşılama heyeti çiçek taktim etti.

"GURUR DUYARIZ"

Karaya çıkan ikiliye başarıları ve ziyaretlerinden dolayı hediye ve plaket verildi. Rekortmen yelkencileri Alanya Marina'da ağırladıklarından dolayı mutlu olduklarını belirten Alanya Marina Müdürü Şükran Işık, "Türkiye Yelken Federasyonu'nun düzenlemiş olduğu '4 Deniz, 1 Rekor' yarışmasının şampiyonlarını kutlar, marinamızda ağırlamaktan gurur duyarız" dedi.

"GÜZEL KARŞILANDIK"

Rekortmen yelkenci Candan Erker Güven de, "1500 mil yoldan sonra dönüş transferindeyiz. Alanya'da durduk. Bugün burada çok güzel karşılandık. Çok teşekkür ederiz" diye konuştu.

Yelkenci Doğukan Kandemir ise şöyle dedi: "Yaklaşık 9 ay süren hazırlıklar ve antrenmanlar sonrasında hedeflediğimiz parkuru en kısa sürede tamamlayıp Türkiye turunun yeni rekor sahibi olmanın gururunu yaşıyoruz. Sonrasında burada gördüğümüz sıcak karşılama bizi daha da mutlu etti. Herkese çok teşekkür ederiz." (DHA)