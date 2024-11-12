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Rekorlar Kıran Fatma Uruk'tan Kız Çocuklarına Destek Projesi

Rekorlar Kıran Fatma Uruk'tan Kız Çocuklarına Destek Projesi
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Pandemi sürecinde Meksika'da üç günde üç dünya rekoru kıran İzmirli serbest dalışçı Fatma Uruk, yeni rekor hedefleriyle birlikte tüm dalışlarını kız çocuklarının eğitimi için sosyal sorumluluk projesine adayacak.

PANDEMİ döneminde gittiği Meksika'da serbest dalış kategorisinde üç günde üç dünya rekoru kıran İzmirli sporcu Fatma Uruk, yeni rekorlar için 'yeniden' dedi. Fatma, tüm dalışlarını kız çocuklarının eğitim için ulusal çapta bir sosyal sorumluluk projesine adayacak.

Pandemi döneminde tek başına Meksika'ya gidip serbest dalışta üç günde üç dünya rekoru kıran Fatma Uruk, 'yeniden' mottosuyla yeni rekorlara odaklandı. 2020 yılında değişken ağırlıklı paletsiz dalışta 70 metrelik rekoru 72'ye çıkaran Fatma Uruk, hemen ardından kendi rekorunu 77'ye taşıdı. İzmirli serbest dalışçı, daha sonra ise sabit ağırlıklı çift paletteki 65 metrelik dünya rekorunu iki metre geliştirerek, üçlemeyi başardı.

YASEMİN DALKILIÇ İLE DEĞİŞEN HAYAT

Rekortmen sporcu Uruk, kendine ait bu rekorları geliştirmek üzere deniz ve havuz antrenmanlarına başladı. Dünya rekorunun çok zorlu bir süreç olduğunu, hazırlıklarının yoğun bir şekilde devam edeceğini vurgulayan Fatma Uruk, "Hayatım, bu sporda bir ekol olan Yasemin Dalkılıç'ın belgeselini izlememle değişti. 2008'de ilk ulusal yarışmama katıldım. Aynı yıl Avrupa 10'uncusu oldum. 2015'de ise tek nefeste 96.98 metre yol alarak dünya dördüncülüğü elde ettim" dedi.

ÜÇ GÜNDE ÜÇ DÜNYA REKORU KIRDI

Dünya rekoruna ulaşacak süreci başlattığını ifade eden İzmirli sporcu, "Serbest dalış benim için bir hayat biçimi. ODTÜ İktisat mezunu olarak uluslararası bir bankada üst düzey görev yaparken, 2020'de sadece dünya rekoru kırmak için yıllık iznimde Meksika'ya gidip üç günde üç dünya rekoru kıracak kadar bu spora bağlıyım. Şimdi de 'yeniden' diyerek çalışmalarıma başladım. Artık yeni dünya rekorları için derin bir nefes alıyorum" diye konuştu.

HER DALIŞ KIZ ÇOCUKLARI İÇİN

Rekor denemesini İstanbul Boğazı veya Salda Gölü'nde gerçekleştirmeyi hayal ettiğini de sözlerine ekleyen Fatma Uruk, "Suya her girişimi bir sosyal sorumluluk projesine de dönüştürmeyi istiyorum. Ben; İzmir-Karabağlar'ın ücra bir mahallesinden ODTÜ'ye ve oradan da uluslararası bir bankaya eğitim ile ulaştım. Benimle aynı yolu yürüyebilecek kız çocuklarına rol model olmak, onları güvenli ve bambaşka bir hayata taşımaya odaklandım" ifadelerini kullandı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor
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