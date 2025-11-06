Haberler

Rekor Kıran Genç Okçunun Hedefi Uluslararası Turnuvalar

Adana'da lisede geleneksel okçulukta rekor kıran 17 yaşındaki Muhammed Ömer Sağlam, büyükler kategorisinde yarışmaya hazırlanıyor. İki Türkiye rekoru kırarak dikkat çeken genç sporcu, uluslararası turnuvalarda da başarı elde etmeyi hedefliyor.

Televizyon dizilerinde gördüğü geleneksel okçuluğa merak salan Muhammed, eğitim gördüğü Adana Kıvanç Anadolu İmam Hatip Lisesi'nde düzenlenen sporcu seçmelerine katıldı.

Muhammed, performansının beğenilmesinin ardından Ok Spor Okçuluk Spor Kulübü bünyesinde yarışmalara katıldı.

Gençlik ve Spor Bakanlığı ile Türkiye Geleneksel Türk Okçuluk Federasyonu (TGTOF) tarafından geçen yıl Mersin'de düzenlenen Okul Sporları Geleneksel Türk Okçuluk Türkiye Şampiyonası'nda genç erkekler kategorisinde Türkiye ikincisi olan sporcu, Konya'da mayısta yapılan Geleneksel Türk Okçuluğu Salon Türkiye Şampiyonası'nı da üçüncü tamamladı.

İki Türkiye rekoru kırdı

TGTOF tarafından Erzincan'da 16-17 Ağustos'ta düzenlenen Mengücek Gazi Menzil Kupası'nda 14-17 yaş karma 50 libre kategorisinde Miraysu Gülşen'in 408,44 metrelik Türkiye rekorunu 411,01 metreye taşıyan Ömer, 19-20 Eylül'de Konya'da organize edilen Celaleddin Karatay Menzil Türkiye Şampiyonası'nda 421,87 metreye ok atıp rekorunu geliştirdi.

Haftada 2 gün yaptığı antrenmanlarla gelecek yıl mücadele edeceği büyükler kategorisine hazırlanan Muhammed, uluslararası turnuvalarda yarışmayı hedefliyor.

Hedef büyüklerde de derece almak

Muhammed Ömer Sağlam, AA muhabirine, yarışmalarda elde ettiği derecenin azmini artırdığını söyledi.

Konya'ya rekorunu tazeleme hedefiyle gittiğini belirten genç sporcu, "Rabbim yine nasip etti. Kendi rekorumu geçmiş oldum. Bunun sevinci başkaydı." dedi.

Muhammed, büyükler kategorisinde yarışmaya hazırlandığını ifade ederek, "Büyüklerdeki atış rekoru, gençlerden yüksek. O rekoru da kırmak için daha çok çabalayacağım ve çalışacağım. Rekor kırmak için gerçekten çok emek gerekiyor. Bu emeği de göstereceğim. Bunu başarmayı istiyorum." dedi.

Antrenör Erhan Uzman da Muhammed'in disiplinli bir sporcu olduğunu belirterek, şunları kaydetti:

"Allah nasip ederse sporcumuzun, büyükler kategorisinde de Türkiye rekoru kırmasını bekliyoruz. Çocuğumuz zaten iddialı bir okçu, başka dereceleri de var. Muhakkak ki zaten kürsü görecektir ama beklentimiz şu anda daha yüksek. Kısmet olursa tekrar bir Türkiye rekoruyla yetişkinlerde de sportif hayatını taçlandıracaktır diye düşünüyorum."

Kaynak: AA / Bekir Ömer Fansa - Spor
Haberler.com
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
