Reis: "Çok çılgınca bir sezon oldu"

Reis: 'Çok çılgınca bir sezon oldu'
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Samsunspor Teknik Direktörü Thomas Reis, Sivasspor'u 1-0 mağlup ettikleri maçın ardından 60 puana ulaştıklarını belirterek sezonun çılgın geçtiğini ifade etti. Reis, gelecekteki maçlara odaklanacaklarını da vurguladı.

- Reis: "Çok çılgınca bir sezon oldu"

SAMSUN - Samsunspor Teknik Direktörü Thomas Reis, Sivasspor'u 1-0 yendikleri maçın ardından 60 puana ulaştıklarını ve çılgınca bir sezon geçirdiklerini söyledi.

Trendyol Süper Lig'in 36. haftasında Samsunspor, sahasında karşılaştığı Sivasspor'u 1-0 mağlup etti. Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında Samsunspor Teknik Direktörü Thomas Reis, açıklamalarda bulundu. Reis, "Almış olduğumuz galibiyet sebebiyle 60 puana ulaştık. Bu inanılmaz bir şey. Çok çılgınca bir sezon oldu diyebilirim. Sezon boyunca göstermiş olduğumuz ve bugün aldığımız galibiyet nedeniyle futbolcu kardeşlerimle gurur duyuyorum. Maçta yakalamış olduğumuz pozisyonlar vardı. Bunları değerlendiremedik. Özellikle son paslarda çok hata yaptık. Oynamamız gereken 2 maç daha var. O maçları kazanmak için çabalayacağız" dedi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / ERDİ DEMİR - Spor
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