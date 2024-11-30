Reeder Samsunspor'un Hedefi 42 Puan

Trendyol Süper Lig'in 14. haftasında sahasında Sipay Bodrum FK'yı 4-0 yenen Reeder Samsunspor'un teknik direktörü Thomas Reis, "Şu an 29 puanımız var, birinci hedefimize ulaşmamız için 13 puan daha toplamamız gerekiyor." dedi.

Karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamada bulunan Alman teknik adam, galibiyetten dolayı çok mutlu olduğunu dile getirdi.

Bugün çok güzel bir sonuç aldıklarını anlatan Reis, "İlk 20 dakikada takım olarak iyi bir performans sergiledik ve öne geçtik. Sonrasında bize bir rahatlama geldi. İlk yarının son dakikalarında gösterdiğimiz performans beni mutlu etmedi. İkinci yarıya güzel başladık. 2 tane net pozisyon kaçırdık ve bunlar futbolda var. Çok iyi defans yaptığımız için mutluyum, 3 puanı aldık. Oyuncularımızın kart görmemiş olması bizim için önemli. Agresif oynamak bizim felsefemiz. Belki gelecek maçlarda cezalı durama düşecek oyuncularımız olabilir. Agresif oynamak istiyoruz. Gelecek hafta herhangi bir oyuncumuz cezalı durumda değil. Bu da bizi mutlu ediyor." ifadesini kullandı.

Alman teknik adam, ligde ilk hedeflerinin 42 puan toplamak olduğunu anlatarak, şunları kaydetti:

"Şu an 29 puanımız var, birinci hedefimize ulaşmamız için 13 puan daha toplamamız gerekiyor. Her maç çok zor geçiyor. Bizim de maçtan maça performansımızı arttırarak devam etmemiz gerekiyor. Bu pozisyona gelmek çok zor oldu. Burada kalıcı olmak, buraya gelmekten daha zor olacaktır. 42 puana ulaşmamız halinde yeni hedeflerle ilgili konuşabiliriz."

Ziraat Türkiye Kupası 4. turunda 52 Orduspor ile yapacakları maçla ilgili, "Bizim için sadece lig değil kupa da önemli. Oynayacağımız bütün maçları kazanmak istiyoruz. Ben kazanmayı seven bir insanım. Kaybetmeyi sevmiyorum. Antrenmanda oyuncularımın gösterecekleri performansa bağlı olarak belki oynamayan oyuncularımdan bazılarına şans verebilirim. Almanya ile Türkiye'deki kupa maçlarında fark var. Türkiye'de o hedefe ulaşabilmeniz için çok fazla maç kazanmanız gerekiyor." ifadelerini kullandı.