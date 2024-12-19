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Reeder Samsunspor, Sivasspor Maçında 3 Puan Hedefliyor

Reeder Samsunspor, Sivasspor Maçında 3 Puan Hedefliyor
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Teknik direktör Thomas Reis, Net Global Sivasspor maçı öncesinde ligdeki zorluklara dikkat çekti ve galip gelmek için iyi hazırlandıklarını ifade etti.

Reeder Samsunspor, Trendyol Süper Lig'in 17. haftasında oynayacağı Net Global Sivasspor maçından 3 puanla ayrılmayı hedefliyor.

Teknik direktör Thomas Reis, Nuri Asan Tesisleri'nde düzenlediği basın toplantısında, deplasmanda oynayacakları Net Global Sivasspor maçı öncesi değerlendirmelerde bulundu.

Net Global Sivasspor maçının zor olacağını belirten Reis, "Takımı hazırlamak da zor oluyor bu dönemde. Çünkü rakibimiz işte hoca değişikliğine gitti bildiğiniz gibi. Üç gün aradan sonra antrenmanlarımızı en iyi şekilde, kendi oyun stilimizi geliştirecek şekilde, güzel bir şekilde gerçekleştirdik. Evet, son maçımızı kaybettik. İstemediğimiz bir sonuçtu. Ancak bir maçı kaybettikten sonra tekrar galip gelmeyi daha önce gösterdik. Bunu bu sefer de göstermek istiyoruz. Bu senenin son maçını oynayacağız. Bu maçtan da güzel bir sonuç almak için elimizden gelenin en iyisini yapıp 3 puanı almak istiyoruz." dedi.

Süper Lig'de çok iyi takımların olduğuna ve her maçın çok zor geçtiğine dikkati çeken Reis, şöyle devam etti:

"Eyüpspor karşılaşmasında elbette ki bazı analizler yaptık. Neleri yanlış yaptık, neleri doğru yaptık? Onları bütün takımla birlikte değerlendirme fırsatı da bulduk.O maçta da birçok gol pozisyonuna girdik ama ne yazık ki fırsatları değerlendiremedik. Dediğim gibi yılın son maçını oynayacağız. Galibiyetle ayrılmak istiyoruz. Hafta boyunca çok iyi antrenman yaptık ve hazırlıklarımızı da ona göre gerçekleştirdik. Çok iyi bir sonuç alıp bu seneyi de güzel sonuçla tamamlamak istiyoruz."

Sivasspor'un yeni bir teknik direktörle lige devam ettiğine dikkati çeken Reis, bazı oyuncuların yeni hocayla daha fazla süre almak için kendilerini göstermeye çalışacaklarını, bunun da Sivasspor adına avantaj olabileceğini sözlerine ekledi.

Kaynak: AA / Recep Bilek - Spor
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