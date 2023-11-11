Reeder Samsunspor, Elijah Pemberton ile yollarını ayırdı
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Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi takımlarından Reeder Samsunspor, ABD'li oyuncu Elijah Pemberton ile yollarını ayırdığını duyurdu. Pemberton, bu sezon çıktığı 3 maçta 12 sayı kaydetmişti.
Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi ekiplerinden Reeder Samsunspor, ABD'li oyuncu Elijah Pemberton ile yollarını ayırdığını bildirdi.
Kulüpten yapılan açıklamada, "Oyuncumuz Elijah Pemberton'a takımımıza vermiş olduğu katkılardan ötürü teşekkür eder, kariyerinde başarılar dileriz." ifadesi kullanıldı.
Pemberton, Reeder Samsunspor ile bu sezon çıktığı 3 maçta 12 sayı kaydetti.
Kaynak: AA / Spor