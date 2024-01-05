Reeder Samsunspor, Beşiktaş Emlakjet'i konuk edecek
Reeder Samsunspor, Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 15. haftasında Beşiktaş Emlakjet'i konuk edecek. Samsun ekibi, galibiyetle ilk yarıyı kapatmayı hedefliyor.
Reeder Samsunspor, Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 15. haftasında yarın Beşiktaş Emlakjet'i konuk edecek.
Ligde geride kalan 14 maçında sadece 2 kez kazanabilen ve 16. sırada yer alan Samsun ekibi, Beşiktaş Emlakjet'i yenerek ilk yarıyı galibiyetle kapatmayı hedefliyor.
Mustafa Dağıstanlı Spor Salonu'nda oynanacak Reeder Samsunspor-Beşiktaş Emlakjet maçı, saat 13.00'te başlayacak.