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Red Bull Yağlı Direk, üç şehirde aynı anda yapılacak

İhlas Haber Ajansı - Spor
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Red Bull Yağlı Direk, üç şehirde aynı anda yapılacak

Yağlı Direk 2022'de de katılımcılarına ve izleyenlere eğlenceli anlar yaşatmak için geri dönüyor.

Yağlı Direk 2022'de de katılımcılarına ve izleyenlere eğlenceli anlar yaşatmak için geri dönüyor. Kabotaj Bayramı kutlamaları kapsamında, katılımcıların yağlanmış bir direğin ucundaki Türk Bayrağı'nı ilk almaya çalıştığı Yağlı Direk bu sene Trabzon, Antalya ve Çanakkale'de aynı anda gerçekleştirilecek.

Türkiye'nin en geleneksel yarışlarından biri olan Red Bull Yağlı Direk tüm heyecanı ve neşesiyle yeni yarışmacılarını bekliyor. Kabotaj Bayramı'nın klasikleşmiş etkinliklerinden biri haline gelen Yağlı Direk, izleyenlere ve katılımcılarına yine eğlenceli anlar yaşatacak. Katılımcıların 40 derecelik bir açıyla yerleştirilmiş ve gres yağına bulanmış kütüğün ucundaki Türk Bayrağı'nı almaya çalıştıkları etkinlik 1 Temmuz'da gerçekleştirilecek. 12 metrelik kütük üzerinde gerçekleştirilen etkinlik bu sene aynı anda 3 farklı noktada macera tutkunlarıyla buluşacak. Trabzon, Alanya ve Çanakkale'de eş zamanlı olarak gerçekleştirilecek Red Bull Yağlı Direk ile ilgili kayıt ve detaylı bilgiye internet üzerinden ulaşılabiliyor. - İSTANBUL

İhlas Haber Ajansı / Spor

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